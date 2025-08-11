Quem é Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo A influenciadora Georgina Rodríguez foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo. Nesta segunda-feira (11), ela publicou... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo - Foto:Reprodução Portal Pop Mais

A influenciadora Georgina Rodríguez foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo. Nesta segunda-feira (11), ela publicou uma foto revelando a novidade.

Para saber mais sobre a história de amor e a trajetória de Georgina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Saiba as exigências que William e Harry fizeram para não se encontrarem em casamento

Disney confirma fim das filmagens da segunda temporada de ‘Amor da Minha Vida’

Virgínia diz que está com ‘hiperfoco’ em Felipe Amorim