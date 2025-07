Quem é Jobe Bellingham: o irmão mais novo de Jude que forja seu próprio caminho no futebol europeu Jobe Bellingham, de 19 anos, é um dos nomes mais promissores da nova geração do futebol... Portal Pop Mais|Do R7 08/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h38 ) twitter

Jobe Bellingham, de 19 anos, é um dos nomes mais promissores da nova geração do futebol europeu. Irmão mais novo de Jude Bellingham, astro do Real Madrid e da seleção inglesa, Jobe tem se destacado por sua trajetória própria, marcada por talento, maturidade e escolhas conscientes para consolidar seu nome longe da sombra do irmão.

