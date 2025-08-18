Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Quem é Luana Mandarino, novo affair de Cauã Reymond

Após meses evitando os holofotes, o ator Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino parecem ter...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

luana mandarino Portal Pop Mais

Após meses evitando os holofotes, o ator Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino parecem ter deixado a fase de sigilo para trás. Apesar de ainda não assumirem publicamente o namoro, o casal tem aparecido cada vez mais junto.

Para saber mais sobre a nova relação de Cauã Reymond e Luana Mandarino, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.