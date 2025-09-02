Quem é o Bad Religion, banda que substitui o Sex Pistols no The Town 2025

Logo R7.com
Após o cancelamento do Sex Pistols no The Town 2025, a organização anunciou o Bad Religion como substituto no lineup do dia 7 de setembro, que também terá Green Day e Iggy Pop. A escolha trouxe entusiasmo entre fãs do punk rock, já que a banda americana é considerada um dos nomes mais influentes da cena mundial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a trajetória do Bad Religion!

