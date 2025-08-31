Quem é Song Da Eun? Atriz apontada como affair de Jimin do BTS Nos últimos dias, o nome da atriz sul-coreana Song Da Eun tem dominado as manchetes do... Portal Pop Mais|Do R7 31/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h38 ) twitter

Quem é Song Da Eun? Atriz apontada como affair de Jimin do BTS Portal Pop Mais

Nos últimos dias, o nome da atriz sul-coreana Song Da Eun tem dominado as manchetes do K-pop, reacendendo antigos rumores de um relacionamento com Jimin, um dos integrantes do famoso grupo BTS. A especulação ganhou força após a própria atriz postar um vídeo em suas redes sociais em que o artista faz uma breve aparição, o que gerou um debate intenso entre os fãs.

