Quem é Song Da Eun? Atriz apontada como affair de Jimin do BTS
Nos últimos dias, o nome da atriz sul-coreana Song Da Eun tem dominado as manchetes do...
Nos últimos dias, o nome da atriz sul-coreana Song Da Eun tem dominado as manchetes do K-pop, reacendendo antigos rumores de um relacionamento com Jimin, um dos integrantes do famoso grupo BTS. A especulação ganhou força após a própria atriz postar um vídeo em suas redes sociais em que o artista faz uma breve aparição, o que gerou um debate intenso entre os fãs.
Nos últimos dias, o nome da atriz sul-coreana Song Da Eun tem dominado as manchetes do K-pop, reacendendo antigos rumores de um relacionamento com Jimin, um dos integrantes do famoso grupo BTS. A especulação ganhou força após a própria atriz postar um vídeo em suas redes sociais em que o artista faz uma breve aparição, o que gerou um debate intenso entre os fãs.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: