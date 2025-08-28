Quem era Bia Lomelino, atriz que morreu aos 25 anos e deixou filme inédito Informação foi confirmada pela família nas redes sociais Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 17h14 (Atualizado em 28/08/2025 - 17h14 ) twitter

Atriz Bia Lomelino morre aos 25 anos Portal Pop Mais

A atriz Bia Lomelino, nome artístico de Beatriz Lomelino, morreu nesta quarta-feira (27), aos 25 anos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. “Hoje, me despedi da minha estrelinha”, afirmou o médico Ronaldo Lomelino, pai da artista. A causa do falecimento não foi divulgada.

