Rafaella Justus responde sobre vida amorosa e manda recado
Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, decidiu abrir o coração sobre sua vida...
Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, decidiu abrir o coração sobre sua vida amorosa neste domingo (24). A jovem de 16 anos usou o Instagram para interagir com os seguidores e não deixou dúvida: está solteira.
Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, decidiu abrir o coração sobre sua vida amorosa neste domingo (24). A jovem de 16 anos usou o Instagram para interagir com os seguidores e não deixou dúvida: está solteira.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre a vida amorosa de Rafaella!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre a vida amorosa de Rafaella!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: