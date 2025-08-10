Rapaz toma buquê da mão de Bruna Marquezine em festa de casamento de Gagliasso; assista Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso realizaram uma cerimônia intimista para renovação dos votos de casamento. O... Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 10/08/2025 - 16h38 ) twitter

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso realizaram uma cerimônia intimista para renovação dos votos de casamento. O evento aconteceu no Rancho da Montanha, propriedade do casal em Membeca, em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro. A festa marcou os 15 anos de união dos dois, que são pais de Titi, Bless e Zyan.

