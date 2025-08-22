Rico Melquiades surpreende ao surgir com olhos azuis e nova intervenção estética O influenciador Rico Melquiades chamou atenção dos seguidores nesta sexta-feira (22) ao compartilhar uma mudança inesperada... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h40 ) twitter

Rico Melquiades surpreende ao surgir com olhos azuis e nova intervenção estética Portal Pop Mais

O influenciador Rico Melquiades chamou atenção dos seguidores nesta sexta-feira (22) ao compartilhar uma mudança inesperada em sua aparência: os olhos azuis. Campeão de ‘A Fazenda 13’, Rico publicou uma foto nos stories mostrando a nova cor dos olhos, mas o que chamou atenção foi o entorno avermelhado das pupilas, que sugeria possível irritação.

Para saber mais sobre essa transformação e as reações do público, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

