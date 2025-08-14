Roberta Miranda acusa sertanejos de fingirem casamentos para esconder sexualidade: “Hipócrita”
Em mais um momento explosivo, Roberta Miranda resolveu abrir o jogo e colocar lenha na fogueira...
Em mais um momento explosivo, Roberta Miranda resolveu abrir o jogo e colocar lenha na fogueira do sertanejo. A cantora, de 68 anos, que recentemente assumiu ser bissexual e vive um relacionamento com o segurança Daniel Torres — 44 anos mais jovem — acusou artistas do gênero de manterem casamentos de fachada para esconder a própria sexualidade.
Em mais um momento explosivo, Roberta Miranda resolveu abrir o jogo e colocar lenha na fogueira do sertanejo. A cantora, de 68 anos, que recentemente assumiu ser bissexual e vive um relacionamento com o segurança Daniel Torres — 44 anos mais jovem — acusou artistas do gênero de manterem casamentos de fachada para esconder a própria sexualidade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: