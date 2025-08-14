Roberta Miranda acusa sertanejos de fingirem casamentos para esconder sexualidade: “Hipócrita” Em mais um momento explosivo, Roberta Miranda resolveu abrir o jogo e colocar lenha na fogueira... Portal Pop Mais|Do R7 14/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h59 ) twitter

Em mais um momento explosivo, Roberta Miranda resolveu abrir o jogo e colocar lenha na fogueira do sertanejo. A cantora, de 68 anos, que recentemente assumiu ser bissexual e vive um relacionamento com o segurança Daniel Torres — 44 anos mais jovem — acusou artistas do gênero de manterem casamentos de fachada para esconder a própria sexualidade.

