Ruivinha de Marte anuncia estreia no fisiculturismo após mudanças no corpo; veja antes e depois A influenciadora digital Ruivinha de Marte, 28 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que fará sua... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h18 )

ruivinha de marte Portal Pop Mais

A influenciadora digital Ruivinha de Marte, 28 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que fará sua estreia em competições de fisiculturismo. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, onde ela destacou a conquista de 17 kg de massa muscular ao longo do último ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação incrível!

