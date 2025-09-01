Ruivinha de Marte anuncia estreia no fisiculturismo após mudanças no corpo; veja antes e depois
A influenciadora digital Ruivinha de Marte, 28 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que fará sua...
A influenciadora digital Ruivinha de Marte, 28 anos, surpreendeu seus seguidores ao anunciar que fará sua estreia em competições de fisiculturismo. A novidade foi compartilhada nas redes sociais, onde ela destacou a conquista de 17 kg de massa muscular ao longo do último ano.

