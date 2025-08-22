Logo R7.com
Saiba quem é o noivo de Camila Pitanga

Na quinta-feira (21), a atriz Camila Pitanga revelou que está noiva. O responsável pelo pedido foi...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Saiba quem é o noivo de Camila Pitanga

Na quinta-feira (21), a atriz Camila Pitanga revelou que está noiva. O responsável pelo pedido foi o professor de filosofia Patrick Pessoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse emocionante pedido de casamento!

