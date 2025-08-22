Saiba quem é o noivo de Camila Pitanga Na quinta-feira (21), a atriz Camila Pitanga revelou que está noiva. O responsável pelo pedido foi... Portal Pop Mais|Do R7 22/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saiba quem é o noivo de Camila Pitanga Portal Pop Mais

Na quinta-feira (21), a atriz Camila Pitanga revelou que está noiva. O responsável pelo pedido foi o professor de filosofia Patrick Pessoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse emocionante pedido de casamento!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Atriz acusa Érick Jacquin de racismo após comentário a participante chinesa

Treta? Paola Carosella e Blogueirinha apagam entrevista polêmica e param de se seguir; entenda

Veja o ranking das brasileiras mais seguidas no Instagram