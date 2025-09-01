Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Sarah Sheeva causa polêmica ao afirmar que mulheres casadas não devem “soltar pum” diante do marido

A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, voltou a gerar repercussão nas redes...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Sarah Sheeva causa polêmica ao afirmar que mulheres casadas não devem “soltar pum” diante do marido Portal Pop Mais

A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, voltou a gerar repercussão nas redes sociais após declarações polêmicas em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., no YouTube. Durante a conversa, a ex-cantora aconselhou mulheres casadas a evitarem soltar pum na frente do marido, argumentando que tal atitude poderia prejudicar a imagem feminina dentro do relacionamento.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Sarah, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.