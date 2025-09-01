Sarah Sheeva causa polêmica ao afirmar que mulheres casadas não devem “soltar pum” diante do marido A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, voltou a gerar repercussão nas redes... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h58 ) twitter

Sarah Sheeva causa polêmica ao afirmar que mulheres casadas não devem "soltar pum" diante do marido

A pastora Sarah Sheeva, filha da cantora Baby do Brasil, voltou a gerar repercussão nas redes sociais após declarações polêmicas em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., no YouTube. Durante a conversa, a ex-cantora aconselhou mulheres casadas a evitarem soltar pum na frente do marido, argumentando que tal atitude poderia prejudicar a imagem feminina dentro do relacionamento.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Sarah, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

