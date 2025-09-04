Sem filhos, Giorgio Armani deixa império bilionário; saiba quem deve ficar com a herança O estilista italiano Giorgio Armani, um ícone mundial da moda, faleceu aos 91 anos em sua... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 13h19 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sem filhos, Giorgio Armani deixa império bilionário; saiba quem deve ficar com a herança Portal Pop Mais

O estilista italiano Giorgio Armani, um ícone mundial da moda, faleceu aos 91 anos em sua residência em Milão, cercado por entes queridos nesta quinta-feira (4). Reconhecido por revolucionar a moda com uma estética sofisticada, icônica e minimalista, Armani deixou um legado indelével e uma fortuna bilionária avaliada entre US$ 11 bilhões e US$ 13 bilhões.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre o futuro do império Armani!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Gusttavo Lima expande negócios e afirma não depender mais da música

Hospital divulga boletim médico de Raul Gil após internação em São Paulo

Quem é a brasileira que disse ter sido abusada por Jeffrey Epstein