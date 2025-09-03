Logo R7.com
Sequência de Superman, intitulada Man of Tomorrow, ganha data de estreia para julho de 2027

O Homem de Aço já tem data marcada para voltar às telonas. A sequência do sucesso...

O Homem de Aço já tem data marcada para voltar às telonas. A sequência do sucesso de bilheteira dirigido por James Gunn, lançada em 2025, chegará aos cinemas em 9 de julho de 2027 com o título oficial de “Superman: Man of Tomorrow”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Homem de Aço!

