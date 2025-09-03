Sequência de Superman, intitulada Man of Tomorrow, ganha data de estreia para julho de 2027
O Homem de Aço já tem data marcada para voltar às telonas. A sequência do sucesso de bilheteira dirigido por James Gunn, lançada em 2025, chegará aos cinemas em 9 de julho de 2027 com o título oficial de “Superman: Man of Tomorrow”.

