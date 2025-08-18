Logo R7.com
Sheron Menezzes lamenta morte do irmão em desabafo: “Uma dor”

A atriz Sheron Menezzes publicou um relato emocionado no Instagram após a morte do irmão, Draiton...

A atriz Sheron Menezzes publicou um relato emocionado no Instagram após a morte do irmão, Draiton Mancilha de Menezes. O rapaz, de 36 anos, faleceu nesta segunda-feira (18). No post, ela compartilha a angústia dos últimos momentos ao lado dele: “Eu tava segurando a tua mão. No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão. E a minha vontade era nunca mais soltar. Ninguém se prepara pra sentir uma dor assim.”

