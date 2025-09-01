Logo R7.com
Snoop Dogg escuta música de Thiaguinho e cantor brasileiro comemora

O rapper norte-americano Snoop Dogg, de 53 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (1º) ao compartilhar...

O rapper norte-americano Snoop Dogg, de 53 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (1º) ao compartilhar em suas redes sociais que estava ouvindo “Banjo & Boné”, música de Thiaguinho, de 42 anos.

