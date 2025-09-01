Snoop Dogg escuta música de Thiaguinho e cantor brasileiro comemora O rapper norte-americano Snoop Dogg, de 53 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (1º) ao compartilhar... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 18h18 ) twitter

snoop dogg ouvindo thiaguinho Portal Pop Mais

O rapper norte-americano Snoop Dogg, de 53 anos, surpreendeu os fãs nesta segunda-feira (1º) ao compartilhar em suas redes sociais que estava ouvindo “Banjo & Boné”, música de Thiaguinho, de 42 anos.

Para saber mais sobre essa interação incrível entre Snoop Dogg e Thiaguinho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

