Spielberg revela reação ao rever clássico depois de 50 anos: ‘Gostei’ Em entrevista ao site Far Out Magazine, Steven Spielberg contou que assistiu pela primeira vez, como... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 14h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Spielberg revela reação ao rever clássico depois de 50 anos: 'Gostei' Portal Pop Mais

Em entrevista ao site Far Out Magazine, Steven Spielberg contou que assistiu pela primeira vez, como espectador, ao filme Tubarão. O diretor disse que gostou do que viu e falou sobre como foi rever a produção quase 50 anos depois da estreia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a experiência de Spielberg!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Astro de “De Volta Para o Futuro” diz se arrepender de ter negado papel em filme icônico dos anos 90; saiba qual

‘Beetlejuice 3’: Tim Burton reage a possível sequência: ‘Ninguém me contou’

Maria Solange, ex-moradora de rua que viralizou dançando Madonna, é aprovada em Psicologia