Tainá Militão revela trauma de gravidez e faz novas acusações contra Léo Pereira: “Quase perdi nosso filho”

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Tainá Militão, ex-companheira de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, voltou a se manifestar nas redes sociais nesta sexta-feira (29) e fez novas acusações pesadas contra o atleta. A influenciadora, que recentemente se envolveu em uma troca de farpas com Karoline Lima, atual namorada de Léo, decidiu relembrar um episódio traumático de sua gravidez, que envolveu o jogador e uma noitada em uma casa noturna.

