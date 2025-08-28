Logo R7.com
Taís Araújo diz estar “triste” e “frustrada” com trama de Manuela Dias e aponta defeitos em sua personagem

Taís Araújo falou abertamente sobre frustrações com a trajetória de sua personagem na novela, criticando decisões...

Taís Araújo falou abertamente sobre frustrações com a trajetória de sua personagem na novela, criticando decisões que alteraram a narrativa que imaginava para Raquel. Segundo a atriz, mudanças recentes no enredo escrito por Manuela Dias não respeitaram o arco de ascensão social que ela esperava retratar.

