Taís Araújo diz estar “triste” e “frustrada” com trama de Manuela Dias e aponta defeitos em sua personagem Taís Araújo falou abertamente sobre frustrações com a trajetória de sua personagem na novela, criticando decisões... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h38 ) twitter

Taís Araújo falou abertamente sobre frustrações com a trajetória de sua personagem na novela, criticando decisões que alteraram a narrativa que imaginava para Raquel. Segundo a atriz, mudanças recentes no enredo escrito por Manuela Dias não respeitaram o arco de ascensão social que ela esperava retratar.

