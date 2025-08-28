Taylor Swift e Travis Kelce ficaram noivos para realizar sonho de ter filhos, diz fonte O amor falou mais alto, e com um toque de pressa! Taylor Swift e Travis Kelce,... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h38 ) twitter

O amor falou mais alto, e com um toque de pressa! Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, decidiram oficializar de vez o relacionamento. O jogador do Kansas City Chiefs surpreendeu a cantora com um pedido de casamento no dia 10 de agosto, antes de um jantar especial. O motivo da pressa? Segundo uma fonte próxima ao casal, os dois querem aumentar a família logo.

Para saber mais sobre essa história de amor e os planos do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

