Taylor Swift e Travis Kelce ficaram noivos para realizar sonho de ter filhos, diz fonte
O amor falou mais alto, e com um toque de pressa! Taylor Swift e Travis Kelce,...
O amor falou mais alto, e com um toque de pressa! Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, decidiram oficializar de vez o relacionamento. O jogador do Kansas City Chiefs surpreendeu a cantora com um pedido de casamento no dia 10 de agosto, antes de um jantar especial. O motivo da pressa? Segundo uma fonte próxima ao casal, os dois querem aumentar a família logo.
O amor falou mais alto, e com um toque de pressa! Taylor Swift e Travis Kelce, ambos de 35 anos, decidiram oficializar de vez o relacionamento. O jogador do Kansas City Chiefs surpreendeu a cantora com um pedido de casamento no dia 10 de agosto, antes de um jantar especial. O motivo da pressa? Segundo uma fonte próxima ao casal, os dois querem aumentar a família logo.
Para saber mais sobre essa história de amor e os planos do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para saber mais sobre essa história de amor e os planos do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: