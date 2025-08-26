Logo R7.com
Taylor Swift entra para o Guinness Book com recorde histórico em podcast de Travis Kelce

Taylor Swift acaba de conquistar mais um feito impressionante em sua carreira. A cantora entrou para...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift acaba de conquistar mais um feito impressionante em sua carreira. A cantora entrou para o Guinness Book com um novo recorde: a maior quantidade de visualizações simultâneas na história do YouTube para um episódio de podcast. A façanha aconteceu durante sua participação especial no podcast “New Heights”, apresentado por seu namorado, o jogador de futebol americano Travis Kelce, e seu irmão Jason Kelce.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista incrível!

