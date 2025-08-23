Taylor Swift não lê mensagens dos fãs na internet: ‘Não sou uma pessoa on-line’ Em entrevista ao podcast “New Heights”, comandado pelo namorado Travis Kelce e pelo irmão dele, Jason,... Portal Pop Mais|Do R7 23/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taylor Swift Portal Pop Mais

Em entrevista ao podcast “New Heights”, comandado pelo namorado Travis Kelce e pelo irmão dele, Jason, a cantora Taylor Swift falou abertamente sobre sua relação com a internet e surpreendeu ao afirmar que prefere manter distância das redes sociais.

Para saber mais sobre a visão de Taylor Swift sobre a internet e sua relação com os fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Hematomas no rosto de Luan Pereira chamam atenção após crise entre Dado Dolabella e Wanessa

Sons do Brasil: músicas de artistas nacionais para ouvir no fim de semana

Wanessa Camargo se pronuncia sobre suposta agressão de Dado Dolabella