Taylor Swift não lê mensagens dos fãs na internet: ‘Não sou uma pessoa on-line’

Em entrevista ao podcast “New Heights”, comandado pelo namorado Travis Kelce e pelo irmão dele, Jason,...

Taylor Swift Portal Pop Mais

Em entrevista ao podcast “New Heights”, comandado pelo namorado Travis Kelce e pelo irmão dele, Jason, a cantora Taylor Swift falou abertamente sobre sua relação com a internet e surpreendeu ao afirmar que prefere manter distância das redes sociais.

