Thais Carla revela perda de 60 kg após cirurgia bariátrica: “Minha meta sempre foi saúde”
A bailarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, revelou que já eliminou 60 kg após...
A bailarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, revelou que já eliminou 60 kg após se submeter a uma cirurgia bariátrica realizada há quatro meses. Atualmente com 140 kg, ela destacou que o maior objetivo da transformação nunca foi alcançar um peso específico, mas sim conquistar mais qualidade de vida.
A bailarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, revelou que já eliminou 60 kg após se submeter a uma cirurgia bariátrica realizada há quatro meses. Atualmente com 140 kg, ela destacou que o maior objetivo da transformação nunca foi alcançar um peso específico, mas sim conquistar mais qualidade de vida.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a jornada inspiradora de Thais!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a jornada inspiradora de Thais!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: