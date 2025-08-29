Thais Carla revela perda de 60 kg após cirurgia bariátrica: “Minha meta sempre foi saúde” A bailarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, revelou que já eliminou 60 kg após... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h38 ) twitter

Thais Carla revela perda de 60 kg após cirurgia bariátrica: Portal Pop Mais

A bailarina e influenciadora Thais Carla, de 33 anos, revelou que já eliminou 60 kg após se submeter a uma cirurgia bariátrica realizada há quatro meses. Atualmente com 140 kg, ela destacou que o maior objetivo da transformação nunca foi alcançar um peso específico, mas sim conquistar mais qualidade de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a jornada inspiradora de Thais!

