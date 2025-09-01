Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

The Rock surpreende fãs com perda de quase 30 quilos para interpretar lutador em novo filme

Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, de 53 anos, roubou a cena em um evento...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

The Rock surpreende fãs com perda de quase 30 quilos para interpretar lutador em novo filme Portal Pop Mais

Dwayne Johnson, conhecido mundialmente como The Rock, de 53 anos, roubou a cena em um evento recente no Festival de Veneza, na Itália. O motivo não foi apenas sua presença marcante, mas a transformação radical que viralizou nas redes sociais.

Para saber mais sobre essa impressionante transformação e o novo filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.