TikTok notificou Hytalo Santos 144 vezes em apenas três meses

Hitalo José Santos Silva, conhecido pelo perfil @hytalosantosoficial, teve sua conta no TikTok banida de forma...

hytalo santos banido tiktok Portal Pop Mais

Hitalo José Santos Silva, conhecido pelo perfil @hytalosantosoficial, teve sua conta no TikTok banida de forma permanente. A representante legal da rede social no Brasil informou que o influenciador digital recebeu 144 notificações por violações aos termos de uso da plataforma. Grande parte dessas notificações se referia a conteúdos envolvendo segurança de menores, nudez e atividades sexuais de adultos, bullying e assédio, além de publicações relacionadas a suicídio, autolesão e transtornos alimentares.

