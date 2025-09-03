Tokinho processa influenciador por capacitismo e assédio sexual em live
O influenciador digital Tokinho moveu um processo judicial contra Alexsander José Moskitão após ser alvo de...
O influenciador digital Tokinho moveu um processo judicial contra Alexsander José Moskitão após ser alvo de comentários capacitistas e assédio sexual durante uma live em São Paulo, no dia 29 de agosto. A decisão foi anunciada por Tokinho em suas redes sociais, onde ele compartilhou trechos da gravação e desabafou sobre o ocorrimento.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!
