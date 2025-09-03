Tokinho processa influenciador por capacitismo e assédio sexual em live O influenciador digital Tokinho moveu um processo judicial contra Alexsander José Moskitão após ser alvo de... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

tokinho processa influencer Portal Pop Mais

O influenciador digital Tokinho moveu um processo judicial contra Alexsander José Moskitão após ser alvo de comentários capacitistas e assédio sexual durante uma live em São Paulo, no dia 29 de agosto. A decisão foi anunciada por Tokinho em suas redes sociais, onde ele compartilhou trechos da gravação e desabafou sobre o ocorrimento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso polêmico!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Kim Kardashian é criticada após filha de 12 anos aparecer com piercing; veja

Gominho desabafa após presente de Preta Gil ser roubado: “Tinha valor afetivo”

Kéfera reflete sobre relacionamentos e revela “dificuldade” com mulheres: “Nasci para obedecer”