Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Travis Kelce abre o jogo sobre namoro com Taylor Swift

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, deu uma entrevista para a edição de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Travis Kelce abre o jogo sobre namoro com Taylor Swift Portal Pop Mais

O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, deu uma entrevista para a edição de setembro da revista GQ, onde falou com sinceridade sobre sua carreira, seu relacionamento com a cantora Taylor Swift e ainda mostrou seu lado fashion em uma sessão de fotos pra lá de ousada. A conversa rolou para a GQ, e o astro do futebol americano não poupou detalhes sobre a vida ao lado da estrela mundial.

Para saber mais sobre a vida e os pensamentos de Travis Kelce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.