TV britânica desmente recorde de Lady Gaga em Copacabana; veja De acordo com um artigo publicado pelo respeitado canal britânico BBC, o número de 2,1 milhões... Portal Pop Mais|Do R7 14/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lady Gaga Portal Pop Mais

De acordo com um artigo publicado pelo respeitado canal britânico BBC, o número de 2,1 milhões de pessoas no show de Lady Gaga no Rio de Janeiro — amplamente divulgado como um recorde histórico — não condiz com a realidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

MC Daniel é acusado de quebra de contrato e pode pagar multa de R$ 260 mil

Após tatuar nome de Cristian Cravinhos, influenciadora Amanda Barbieri anuncia término do relacionamento

Felipe Neto responde após vídeo com desabafo do irmão viralizar: “Me deu vontade de chorar”