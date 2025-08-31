Logo R7.com
Vai voltar? Fifth Harmony posta nas redes sociais após 7 anos de inatividade e agita fãs

O grupo Fifth Harmony voltou aos holofotes neste domingo (31), após uma publicação misteriosa nas redes...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Fifth Harmony Portal Pop Mais

O grupo Fifth Harmony voltou aos holofotes neste domingo (31), após uma publicação misteriosa nas redes sociais reacender rumores de uma possível reunião. A mensagem breve, mas carregada de simbolismo, bastou para movimentar os fãs, que desde cedo levantaram a hipótese de um retorno da girlband que marcou a década passada.

