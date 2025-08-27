Val Marchiori agradece apoio do marido após diagnóstico de câncer de mama: “Não estou sozinha na batalha” Em uma publicação nas redes sociais, Val ressaltou a importância do marido neste período delicado. Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h39 ) twitter

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, emocionou os seguidores ao fazer uma declaração ao marido, o advogado Amilton Augusto, na noite de terça-feira (26). A mensagem de gratidão veio um dia após ela revelar publicamente o diagnóstico de câncer de mama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a emocionante história de Val Marchiori.

