Val Marchiori agradece apoio do marido após diagnóstico de câncer de mama: “Não estou sozinha na batalha”
Em uma publicação nas redes sociais, Val ressaltou a importância do marido neste período delicado.
A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, emocionou os seguidores ao fazer uma declaração ao marido, o advogado Amilton Augusto, na noite de terça-feira (26). A mensagem de gratidão veio um dia após ela revelar publicamente o diagnóstico de câncer de mama.
A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, emocionou os seguidores ao fazer uma declaração ao marido, o advogado Amilton Augusto, na noite de terça-feira (26). A mensagem de gratidão veio um dia após ela revelar publicamente o diagnóstico de câncer de mama.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a emocionante história de Val Marchiori.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a emocionante história de Val Marchiori.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: