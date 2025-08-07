Veja imagens do momento em que polícia bate na casa de Bia Miranda e Dj Buarque A investigação contra influenciadores ligados à divulgação de jogos de apostas on-line ganhou um novo capítulo... Portal Pop Mais|Do R7 07/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h18 ) twitter

Veja imagens do momento em que polícia bate na casa de Bia Miranda e Dj Buarque Portal Pop Mais

A investigação contra influenciadores ligados à divulgação de jogos de apostas on-line ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (7). O POP Mais teve acesso a vídeos da operação que mostram os momentos em que a Polícia Civil chega às mansões de Bia Miranda e do DJ Buarque, ambos alvos da Operação Desfortuna, deflagrada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).

Para mais detalhes sobre essa operação e as imagens exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

