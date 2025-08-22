Veja o ranking das brasileiras mais seguidas no Instagram
A lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram trouxe surpresas em 2025. Bruna Marquezine, que reinou...
A lista dos brasileiros mais seguidos no Instagram trouxe surpresas em 2025. Bruna Marquezine, que reinou no ranking até 2019, saiu do top 10, abrindo espaço para novas estrelas brilharem. Quem continua dominando o topo geral é Neymar Jr., com 231 milhões de seguidores, mas o verdadeiro destaque feminino segue sendo Anitta.
Para conferir a lista completa e descobrir mais sobre as influências dessas estrelas, consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais.
