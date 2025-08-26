Vera Viel revela susto com possível volta de câncer e celebra diagnóstico positivo
Vera Viel, de 49 anos, emocionou seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (25) um relato sobre o medo de uma possível recidiva do tumor que enfrentou em 2024. A apresentadora contou que, após exames de rotina realizados no último dia 12, surgiu a suspeita de que o sarcoma pudesse ter retornado na perna — local onde já havia feito cirurgia e passado por 33 sessões de radioterapia.
Para saber mais sobre essa emocionante história e o desfecho positivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
