Vera Viel revela susto com possível volta de câncer e celebra diagnóstico positivo

Vera Viel, de 49 anos, emocionou seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (25) um relato sobre o...

Portal Pop Mais|Do R7

Vera Viel medo retorno cancer Portal Pop Mais

Vera Viel, de 49 anos, emocionou seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (25) um relato sobre o medo de uma possível recidiva do tumor que enfrentou em 2024. A apresentadora contou que, após exames de rotina realizados no último dia 12, surgiu a suspeita de que o sarcoma pudesse ter retornado na perna — local onde já havia feito cirurgia e passado por 33 sessões de radioterapia.

