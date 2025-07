VÍDEO: Cantora da banda Limão com Mel tem cabelo atingido por chamas durante show e desespera fãs A backing vocal da banda Limão com Mel, Nathy Souza, passou por um susto neste domingo... Portal Pop Mais|Do R7 28/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h58 ) twitter

A backing vocal da banda Limão com Mel, Nathy Souza, passou por um susto neste domingo (27) durante apresentação no Festival Pernambuco Meu País, realizado em Salgueiro, no Sertão do estado. A artista teve o cabelo atingido por chamas enquanto se apresentava ao lado dos demais integrantes no palco.

