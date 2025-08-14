Logo R7.com
Vídeo de Hytalo Santos chorando viraliza em meio as investigações

O influenciador Hytalo Santos apareceu emocionado em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O influenciador Hytalo Santos apareceu emocionado em um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (14), em meio às investigações do Ministério Público da Paraíba por suposto crime de sexualização infantil. Nas imagens, ele recebe palavras de conforto da pastora Renallida Lima e se emociona com o apoio da religiosa.

