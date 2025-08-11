Vídeo: Flamenguista, Diogo Nogueira xinga torcedores do Atlético-MG: ‘Vai se f…’ O cantor Diogo Nogueira interrompeu o show em Montes Claros (MG), no sábado (9), para xingar... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h38 ) twitter

Vídeo: Flamenguista, Diogo Nogueira xinga torcedores do Atlético-MG: 'Vai se f…' Portal Pop Mais

O cantor Diogo Nogueira interrompeu o show em Montes Claros (MG), no sábado (9), para xingar torcedores do Atlético-MG que o provocaram durante a apresentação. O sambista rebateu os fãs que faziam gestos em referência ao time mineiro com palavras fortes.

