Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vídeo: Flamenguista, Diogo Nogueira xinga torcedores do Atlético-MG: ‘Vai se f…’

O cantor Diogo Nogueira interrompeu o show em Montes Claros (MG), no sábado (9), para xingar...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Vídeo: Flamenguista, Diogo Nogueira xinga torcedores do Atlético-MG: 'Vai se f…' Portal Pop Mais

O cantor Diogo Nogueira interrompeu o show em Montes Claros (MG), no sábado (9), para xingar torcedores do Atlético-MG que o provocaram durante a apresentação. O sambista rebateu os fãs que faziam gestos em referência ao time mineiro com palavras fortes.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.