VÍDEO: Homem pede namorada em casamento no exato momento em que vulcão entra em erupção Um pedido de casamento digno de cena de filme chamou atenção na Guatemala. Enquanto um homem... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

VÍDEO: Homem pede namorada em casamento no exato momento em que vulcão entra em erupção Portal Pop Mais

Um pedido de casamento digno de cena de filme chamou atenção na Guatemala. Enquanto um homem se ajoelhava diante da namorada próximo ao Vulcão Acatenango, que entrou em erupção no exato momento do pedido, criando um cenário espetacular.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse momento incrível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Filho de princesa da Noruega é acusado de 32 crimes e pode pegar até 10 anos de prisão

Vídeo: influenciador Boca de 09 é parado sem habilitação e liberado pela PM

Mulher fica pendurada a 9 metros de altura após cair de cabine de roda-gigante na Índia; veja vídeo