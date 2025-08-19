VÍDEO: Homem pede namorada em casamento no exato momento em que vulcão entra em erupção
Um pedido de casamento digno de cena de filme chamou atenção na Guatemala. Enquanto um homem...
Um pedido de casamento digno de cena de filme chamou atenção na Guatemala. Enquanto um homem se ajoelhava diante da namorada próximo ao Vulcão Acatenango, que entrou em erupção no exato momento do pedido, criando um cenário espetacular.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse momento incrível!
