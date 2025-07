Vídeo: lutador perde no UFC e tem rosto desfigurado O UFC Fight Night deste sábado (26), realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ficou... Portal Pop Mais|Do R7 27/07/2025 - 13h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

lutador ufc rosto desfigurado Portal Pop Mais

O UFC Fight Night deste sábado (26), realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ficou pelo resultado brutal, que acabou desfigurando o rosto do lutador árabe Mohammad Yahya. Em confronto contra o americano Steven Nguyen, ele foi derrubado seis vezes ao longo de dois rounds e deixou o octógono com o rosto com uma grave lesão no olho esquerdo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este incidente chocante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Homem conhecido como ‘cheirador de nádegas’ é preso novamente pelo mesmo crime

Carlinhos Maia admitiu traição antes de anunciar fim do casamento com Lucas Guimarães

Bolão de Partidas de Futebol: Guia Definitivo Para Participar e Vencer