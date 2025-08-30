Logo R7.com
Vídeo mostra acidente fatal que matou namorado de Mapoua na Avenida Brasil, Rio de Janeiro

Um trágico acidente ocorrido na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, resultou na morte do namorado...

Um trágico acidente ocorrido na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, resultou na morte do namorado de Mapoua, uma influenciadora digital conhecida nas redes sociais. O incidente foi registrado por câmeras de segurança e está circulando nas plataformas digitais, chocando fãs e seguidores da jovem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para mais detalhes sobre este triste acontecimento.

