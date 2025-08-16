Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

VÍDEO: Noivo troca nome da noiva pelo da ex no altar, momento gera constrangimento e vira piada nas rede

Se casamento já costuma ser cheio de emoções, esse aqui conseguiu superar qualquer roteiro de novela!...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

VÍDEO: Noivo troca nome da noiva pelo da ex no altar, momento gera constrangimento e vira piada nas rede Portal Pop Mais

Se casamento já costuma ser cheio de emoções, esse aqui conseguiu superar qualquer roteiro de novela! Durante a troca de alianças, um noivo simplesmente chamou a noiva pelo nome da ex-namorada. Sim, você não leu errado: a EX.

Para saber mais sobre essa situação inusitada e como a noiva reagiu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.