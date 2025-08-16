VÍDEO: Noivo troca nome da noiva pelo da ex no altar, momento gera constrangimento e vira piada nas rede
Se casamento já costuma ser cheio de emoções, esse aqui conseguiu superar qualquer roteiro de novela! Durante a troca de alianças, um noivo simplesmente chamou a noiva pelo nome da ex-namorada. Sim, você não leu errado: a EX.
Para saber mais sobre essa situação inusitada e como a noiva reagiu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
