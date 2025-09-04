Viih Tube se emociona em safári surpresa na África do Sul ao lado de Eliezer
Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de...
Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de luxo para a África do Sul. O destino romântico escolhido pelo ex-BBB incluiu dias de descanso e aventura no Shekinah Lion and Game Lodge, resort localizado em Dryfsand.
Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de luxo para a África do Sul. O destino romântico escolhido pelo ex-BBB incluiu dias de descanso e aventura no Shekinah Lion and Game Lodge, resort localizado em Dryfsand.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante viagem!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante viagem!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: