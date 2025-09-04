Viih Tube se emociona em safári surpresa na África do Sul ao lado de Eliezer Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h18 ) twitter

Viih Tube se emociona em safári surpresa na África do Sul ao lado de Eliezer Portal Pop Mais

Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de luxo para a África do Sul. O destino romântico escolhido pelo ex-BBB incluiu dias de descanso e aventura no Shekinah Lion and Game Lodge, resort localizado em Dryfsand.

