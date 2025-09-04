Logo R7.com
Viih Tube se emociona em safári surpresa na África do Sul ao lado de Eliezer

Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de...

Viih Tube, de 25 anos, foi surpreendida pelo marido, Eliezer, de 35, com uma viagem de luxo para a África do Sul. O destino romântico escolhido pelo ex-BBB incluiu dias de descanso e aventura no Shekinah Lion and Game Lodge, resort localizado em Dryfsand.

