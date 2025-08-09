Logo R7.com
Virgínia Fonseca fala sobre possibilidade de reconciliação com Zé Felipe

A influenciadora Virgínia Fonseca comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de reconciliação com Zé Felipe....

Portal Pop Mais

A influenciadora Virgínia Fonseca comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de reconciliação com Zé Felipe. O casal, que tem três filhos, se separou em 27 de maio deste ano. A revelação foi feita durante sua participação no evento de lançamento dos enredos das escolas de samba do Rio para o Carnaval 2026.

Para saber mais sobre o que Virgínia disse e os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

