Virgínia Fonseca fala sobre possibilidade de reconciliação com Zé Felipe A influenciadora Virgínia Fonseca comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de reconciliação com Zé Felipe.... Portal Pop Mais|Do R7 09/08/2025 - 09h17 (Atualizado em 09/08/2025 - 09h17 )

A influenciadora Virgínia Fonseca comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de reconciliação com Zé Felipe. O casal, que tem três filhos, se separou em 27 de maio deste ano. A revelação foi feita durante sua participação no evento de lançamento dos enredos das escolas de samba do Rio para o Carnaval 2026.

Para saber mais sobre o que Virgínia disse e os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

