Virginia Fonseca ironiza boatos de jantar romântico com Vini Jr. na Espanha
A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para debochar da notícia de um suposto jantar romântico com o jogador Vini Jr., divulgada pelo colunista Leo Dias. A informação dava conta de que os dois se encontrariam na noite desta segunda-feira (1º), em Madri, onde Virginia está em viagem com amigos.
