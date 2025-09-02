Virginia Fonseca ironiza boatos de jantar romântico com Vini Jr. na Espanha A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para debochar da notícia de um... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 21h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 21h18 ) twitter

vini virginia Portal Pop Mais

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para debochar da notícia de um suposto jantar romântico com o jogador Vini Jr., divulgada pelo colunista Leo Dias. A informação dava conta de que os dois se encontrariam na noite desta segunda-feira (1º), em Madri, onde Virginia está em viagem com amigos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

