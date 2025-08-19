Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Virginia liga de madrugada para Neymar e gera climão com Bruna Biancardi

Uma ligação inesperada de Virginia Fonseca para Neymar, realizada por volta das 2h da manhã, teria...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Ligação de Virginia Fonseca para Neymar de madrugada gera climão com Bruna Biancardi Portal Pop Mais

Uma ligação inesperada de Virginia Fonseca para Neymar, realizada por volta das 2h da manhã, teria causado desconforto na relação do jogador com a esposa, Bruna Biancardi.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.