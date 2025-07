Visitante come banana de obra de arte avaliada em R$ 34 milhões em museu francês Um visitante do museu Pompidou-Metz, na França, mordeu uma banana avaliada em US$ 6,2 milhões (R$... Portal Pop Mais|Do R7 23/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h57 ) twitter

Um visitante do museu Pompidou-Metz, na França, mordeu uma banana avaliada em US$ 6,2 milhões (R$ 34 milhões) que fazia parte da obra conceitual “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan. O incidente ocorreu no dia 12 de julho, mas só foi divulgado pelo museu na última sexta-feira (18).

Para saber mais sobre este curioso incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

