Visual de Daniel Diemer em ‘Percy Jackson’ vira piada na web A aparência do ciclope Tyson, irmão do protagonista Percy Jackson, virou assunto nas redes sociais depois... Portal Pop Mais|Do R7 25/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h58 ) twitter

A aparência do ciclope Tyson, irmão do protagonista Percy Jackson, virou assunto nas redes sociais depois do lançamento do primeiro teaser da 2ª temporada da série no Disney+. A produção, que só estreia em dezembro de 2025, mal deu as caras e já gerou polêmica entre os fãs, que não curtiram o visual do personagem interpretado por Daniel Diemer.

Para saber mais sobre a repercussão e as críticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

