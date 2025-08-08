Logo R7.com
Vitão inicia nova era com o single “Sacode” ; veja letra

Vitão inicia um novo capítulo de sua trajetória com o lançamento de “Sacode” nesta quinta-feira (7), single que...

O cantor Vitão - Foto: Marcos Hermes Portal Pop Mais

Vitão inicia um novo capítulo de sua trajetória com o lançamento de “Sacode” nesta quinta-feira (7), single que simboliza o reencontro com sua essência artística e abre caminho para o próximo álbum, previsto para os próximos meses. A faixa, seu primeiro trabalho solo desde TODAMANHÃ (2023), marca o início de uma fase em que o artista assume mais controle sobre sua música, suas escolhas e sua narrativa.

