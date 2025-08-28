Viúva de Hulk Hogan planeja processar médicos por suposta negligência; entenda Lenda do WWE morreu em 24 de julho em sua casa, na Flórida Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h39 ) twitter

A viúva de Hulk Hogan pretende entrar com um processo contra pelo menos um dos médicos que atenderam o lutador, alegando negligência que, segundo ela, teria contribuído para a morte da lenda da WWE, informou o Daily Mail.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

