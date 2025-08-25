Wanessa Camargo estaria vivendo affair com Allan Souza Lima, ex de Rafa Kalimann Parece que a união de famosos para dançar na TV não tem apenas passos ensaiados e... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h00 ) twitter

Parece que a união de famosos para dançar na TV não tem apenas passos ensaiados e notas dos jurados para movimentar os bastidores. A cantora Wanessa Camargo estaria vivendo um romance pra lá de inesperado com o ator Allan Souza Lima, ex-namorado da influenciadora Rafa Kalimann.

Para mais detalhes sobre essa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

